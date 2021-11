Caltanissetta, difendersi dalla violenza: da Asd Samurai Dojo 3 incontri gratuiti per le donne

In occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne la Asd Samurai Dojo di Caltanissetta ha programmato per i giorni 24/26/29 Novembre (dalle ore 20.30 /22.00) 3 incontri gratuiti per un corso di autodifesa e anti-aggressione femminile e un momento di approfondimento contro la violenza sulle Donne Grazie alla presenza del Maestro Alfonso Torregrossa , che presenterà per la prima volta a Caltanissetta uno dei suoi ultimi capolavori , il libro “IMPARA A DIFENDERTI”.

La cronaca di tutti i giorni riporta costantemente il fenomeno della violenza sulle donne: omicidi, stupri, rapine e molestie. Non tutti sanno però che più del 90% delle violenze fisiche o psicologiche avvengono all’interno delle mura domestiche (STALKING) e negli ambienti lavorativi (MOBING) da parte di “persone amiche” e insospettabili. Nasce così l’importanza di diffondere una mentalità di reazione e prevenzione contro la paura, che consenta alle donne di agire e denunciare con sicurezza.

In certe situazioni sapersi difendere può fare la differenza. Le lezioni si terranno c/o la Asd Samurai Dojo in Via Renato Guttuso, 23 Caltanissetta e possono essere prenotate, nel rispetto della normativa anti-Covid, telefonando al 3803101373 , direttore tecnico il Maestro Torregrossa , insegnante esperto di metodologie di auto-protezione e prevenzione delle aggressioni, consulente esperto in Scienze forensi, investigative e criminologiche.

Il programma sarà incentrato questa volta sulla gestione della paura e sulla difesa da tentativi di minacce .

La differenza è nell’agire . La maggior parte delle persone comuni passa il proprio tempo raccontandosi ciò che avrebbe dovuto fare , solo pochissimi lo fanno . Confrontarsi con chi vuole essere migliore domani , ci aiuta a guardare la vita in un’ottica assolutamente positiva. Non importa con chi o come , l’importante è muoversi e cercare soluzioni .

Il messaggio forte che vogliamo dare è che noi siamo contro la violenza, che la difesa attraverso le tecniche “fisiche” è l’ultima spiaggia, ci sono tanti modi di reagire prima, in particolar modo pensando e riflettendo, pratica sempre meno diffusa nella società odierna. La morale finale è molto semplice: non è consigliabile molestare le donne di Caltanissetta . Si potrebbe incorrere in sgradite sorprese.