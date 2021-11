Caltanissetta, crimine organizzato: Polizia istituisce la Sezione investigativa Specializzata SISCO

“A due anni dalla loro introduzione, con il regolamento che ha ridisegnato i presidi di Polizia in tutta Italia, le 26 Sezioni Investigative Specializzate Criminalità Organizzata (SISCO) stanno prendendo forma: si tratta di una grande novità per il comparto sicurezza e di una ulteriore forma di tutela per i cittadini.

Secondo il progetto, le Sisco nasceranno ad Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia”.

Lo dichiara il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese.

“Grazie al percorso di confronto con le rappresentanze dei poliziotti avviato dal Direttore Centrale Anticrimine Francesco Messina, le SISCO entreranno a pieno regime nel giugno 2023, dopo alcuni step che inizieranno già il prossimo giugno. Queste Sezioni svolgeranno fondamentali attività investigative finalizzate al contrasto della criminalità organizzata, offrendo un’arma in più nella lotta a quei fenomeni criminali che, in seguito alla pandemia e con l’arrivo delle risorse del Recovery Fund, sono sempre più numerosi e minacciosi”, conclude.