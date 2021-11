Caltanissetta, città del Torrone: una mostra antropologica aperta fino al 12 Novembre

Una mostra sul torrone nisseno è stata allestita a Caltanissetta nella sede dell’ex Circolo dei Nobili di Palazzo del Carmine in corso Umberto I.

Una raccolta fotografica di antichi ritagli di giornale, scatole che racchiudevano il pregiato dolce, tariffari storici e fotografie d’epoca di pasticceri e locali.

Un tuffo nel passato per chi ancora riconosce un significato al cognome “Bruno” o chi ricorda le confezioni a strisce dai colori pastello dei torroncini di “China” o ricorda le scatole monoporzione decorate in oro zecchino per i clienti aristocratici o illustri.

Scatole di legno e di latta, fogli di carta colorata e clichè che sembrano aspettare solo l’inchiostro per timbri.

E dal passato si passa al presente per assicurarsi che ci sia ancora un futuro con una rappresentanza dell’Associazione Torrone di Caltanissetta che racchiude i torronifici ancora esistenti in città. Tra i soci fondatori si ricordano Nitro Gianfranco, Tentazioni e Sapori, M. Geraci, Miraglia, Nitro Angelo, Nitro Giuseppe, Nitro Sandro e Russo Salvatore.

La mostra antropologica è stata realizzata dall’associazione “Il Borgo” presieduta da Filippo Ciulla (nella foto) con la collaborazione della Pro Loco di Caltanissetta presieduta da Luca Miccichè e l’Associazione Torrone di Caltanissetta presieduta da Ermanno Pasqualino.

“Per realizzare la mostra abbiamo attinto a vecchie copie del Giornale di Sicilia e La Sicilia conservate alla Biblioteca Scarabelli ma anche la ricostruzione storica della Professoressa Rosanna Zaffuto Rovello pubblicata sul mensile del Fatto Nisseno” ha spiegato Filippo Ciulla, presidente dell’Associazione Il Borgo.







Il torrone, orgoglio nisseno, è arrivato a Caltanissetta con gli spagnoli. Le prime tostature erano realizzate con il sesamo e davano vita alla “Cubbaita”, leccornia principesca in casa Moncada. Nell’ottocento Caltanissetta diventa la “città del Torrone” grazie anche a molti torronifici che, partecipando in fiere internazionali e concorsi nazionali hanno saputo dare lustro a questo prodotto dolciario. Oggi il torrone, tutt’altro che dimenticato, fa marte dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e nell’arca del gusto di Slow Food. I suoi produttori, cresciuti coltivando la ricetta tradizionale nissena, continuano a spedire nel mondo il Torrone nisseno rendendo ancora vivo questo simbolo di identità cittadina.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, previa presentazione di Green Pass, all’InfoPoint Pro Loco Caltanissetta (ex circolo dei nobili) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00