Caltanissetta, Casa Rosetta. Laurea in scienze dell’Educazione, 29 novembre: inaugurazione anno accademico al seminario vescovile

Forse non tutti sanno che dal 2017 a Caltanissetta è attivo un corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, grazie alla convenzione che Casa Rosetta ha stipulato con la Pontifica Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium di Roma. Un corso di laurea diretto da don Massimo Naro ed articolato in due indirizzi – socio-educativo e per l’infanzia – per aggiornare gli operatori di Casa Rosetta ma aperto anche a studente esterni, con lo scopo di offrire al territorio una possibile crescita culturale e professionale che tracimi in concreti e sicuri sbocchi lavorativi.

“La nostra – si legge in una nota di Casa Rosetta – è ancora una piccola realtà costituita da 60 studenti iscritti nella sede di Caltanissetta e da 24 in quella di Partinico e si avvale di risorse umane specializzate, 35 docenti che operano negli ambiti pedagogico, filosofico, sociologico e psicologico. Allo stato attuale, 30 studenti hanno già conseguito la laurea e altri 18 si apprestano a tagliare il traguardo a fine dicembre”. Lunedì 29 novembre con inizio alle 9,30 nell’auditorium del Seminario vescovile di Caltanissetta si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico, un momento importante per il corso, in cui gli studenti, i docenti, gli operatori di Casa Rosetta si raccolgono ad ascoltare la prolusione ufficiale dopo gli interventi della preside dell’Auxilium, prof.ssa Piera Ruffinatto e del presidente di Casa Rosetta dott. Giorgio De Cristoforo.

È un momento in cui viene fatto il punto sul periodo appena trascorso e si focalizzano i prossimi obiettivi per una maggiore crescita del Corso. La lezione augurale è stata affidata alla prof.ssa Milena Santerini, ordinario di pedagogia generale all’Università Cattolica di Milano, la quale, traendo spunto da un passo dell’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”, si soffermerà sul patto educativo globale e sul mutamento antropologico dell’uomo di oggi. Santerini ha svolto e svolge un’intensa attività accademica ed è impegnata anche su altri fronti culturali; va ricordato, in particolare, l’incarico assunto recentemente come coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la presidenza del Consiglio dei ministri.