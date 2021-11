Caltanissetta, Bambina malata necessita di urgente sostegno economico: parte la gara di solidarietà

È iniziata, con un tamtam via social la gara di solidarietà tra i cittadini di Caltanissetta pronti a dare, anche un piccolo contributo, per sostenere una bambina della scuola primaria che necessita di un intervento medico.

La bambina, che frequenta la scuola “Lombardo Radice” di Caltanissetta, al momento si trova ricoverata a Firenze e la sua condizione è grave.

I genitori sono al suo fianco, pronti a darle tutto l’amore e il sostegno possibile ma questo, purtroppo, non basta più.

Dalla classe della sua scuola è partita un’iniziativa di solidarietà volontaristica che inizialmente era estesa all’istituto ma che immediatamente ha dilagato in tutta la città.

Il testo che si sta diffondendo sui social (soprattutto WhatsApp e Facebook) è il seguente:

“URGENTE RICHIESTA D’AIUTO

Una bambina di prima elementare della scuola L. Radice è stata portata con urgenza a Firenze (non ha nulla a che fare con il Covid). Sia la bimba che i genitori hanno bisogno di un aiuto economico. La situazione per la bimba è grave. Chi vuole può dare un piccolo aiuto, anche si tratti di un euro. Sarà presente un salvadanaio Allattamore”.

I punti di raccolta dove sono stati collocati i Salvadanai sono:

-Bliz80 (via val d’Aosta)

-D’oca calzature (corso vittorio Emanuele)

-Centro Estetico Sandra (via Salvati)

-Panificio Garzia (Via Veneto)

-Panificio Al Rusticò (Via N. Colajanni)

-Ferramenta Vitale (Viale Trieste)

– Capricci d’Argento (Via De Amicis)

Venerdì 15 mattina la somma raccolta verrà consegnata alla Vicaria della scuola o a una sua collega. Fate girare in tutti i gruppi”.

“E’ tutto vero e non si può attendere a lungo. Siamo 60mila persone a Caltanissetta e anche un euro a persona, una semplice monetina, potrebbe fare la differenza per raccogliere una cifra adeguata a sostenere le spese per la bambina” hanno invitato i promotori dell’iniziativa e, forse, mai una monetina potrà essere investita in un modo migliore.