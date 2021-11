Caltanissetta, Amico (Assipan): “Chiediamo i panifici chiusi la domenica, abbiamo il diritto di riposare”

L’apertura non regolarizzata dei panifici nel Comune di Caltanissetta crea molta confusione nei consumatori e grandi disagi ai panificatori.

Il piacere di alzarsi al mattino e poter andare ad acquistare pane caldo e croccante, cornetti e maritozzi per la merenda o un “pezzo di tavola calda” per uno spuntino a metà giornata è un lusso per i clienti ma un sacrificio per i panificatori.

Alzarsi prima dell’alba mentre ancora la famiglia è raggomitolata nel letto caldo e andare ad accendere i forni, impastare gli ingredienti e riempire i banconi in attesa dei clienti.

Un mestiere che i panificatori hanno scelto di svolgere e che portano avanti con amore e passione. Questo, però, non può e non deve incidere con il “diritto al riposo” settimanale che è sempre stato fissato la domenica.

Antonio Amico, Presidente Assipan Caltanissetta, associazione che si muove e agisce in collaborazione con Confcommercio Caltanissetta, ha chiesto al Comune di Caltanissetta di applicare il Decreto Regionale Turano che prevede la possibilità di imporre “la chiusura domenicale e nelle festività e il divieto dell’attività di panificazione”.

I forni, in sintesi, la domenica devono sempre restare spenti. Un principio valido anche per le rivendite di pane come, ad esempio, avviene nei supermercati che, in quel caso, sarebbero legittimati a mettere in commercio prodotti decongelati o del giorno precedente.

Ogni Comune potrà adottare il provvedimento motivando il divieto domenicale dell’attività di panificazione dopo aver sentito le principali associazioni di categoria. Una delibera già adottata nelle vicine Agrigento ed Enna.

Il Sindaco Roberto Gambino e l’assessora alle attività produttive Grazia Giammusso, su richiesta della categoria interessata, aveva organizzato un incontro ma alla riunione erano presenti soltanto Assipan e Confcommercio.

L’assessora, dunque, ha rinviato la riunione stabilendo la necessità di istituire un tavolo tecnico per ascoltare le parti in causa.

“Nel frattempo – ha concluso Antonio Amico – provvederemo a contattare le altre sigle sindacali tra cui CNA e Confartigianato per individuare una proposta condivisa da presentare al tavolo di concertazione. Siamo fiduciosi che il Decreto Turano verrà adottato anche nel nostro Comune perché la maggior parte della Categoria è favorevole alla possibilità di godere del diritto al riposo. Un beneficio di cui potremo godere insieme alle nostre famiglie”.