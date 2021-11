Caltanissetta, addio all’Antenna? Gli ex sindaci Messana, Campisi e Ruvolo esortano: “La cittadinanza si compatti”

CALTANISSETTA – Si profila all’orizzonte lo smontaggio della storica Antenna Rai di Caltanissetta. La sensazione, che diventa sempre più consistente, è che si stia tentando di chiudere la stalla dopo la fuga dei buoi.

Sulla complessa vicenda intervengono anche gli ex sindaci di Caltanissetta, Messana, Campisi e Ruvolo con una lettera aperta che di seguito pubblichiamo integralmente.

Dalle notizie stampa, sembrerebbe che Raiway stia provvedendo a smantellare l’antenna di Caltanissetta, nonostante le chiare prese di posizione del Consiglio Comunale di Caltanissetta e del Governo Regionale. Tocca a noi cittadini ribadire l’importanza identitaria dell’Antenna, importante anche come esempio di tecnologia avanzata per il periodo in cui fu istallata e che racconta del ruolo che la Rai, che è patrimonio pubblico, ha avuto e deve continuare avere per garantire la libera informazione. E non è secondaria la difesa dell’area in cui insiste l’Antenna, la cui posizione e la bellezza paesaggistica deve essere protetta dalle speculazioni edilizie ed assumere la funzione di area verde pubblica, come più Amministrazioni comunali hanno sancito.

Auspichiamo che la cittadinanza si compatti intorno a questa battaglia, superando le divisioni, le conflittualità, le appartenenze, e mostri un atteggiamento coeso a difesa di un presidio identitario che la maggioranza dei nisseni considera fondamentale. Forse è il momento, anche, di una manifestazione pubblica, alla quale, se organizzata secondo questi principi di coesione, non faremo mancare la nostra convinta partecipazione.

Michele Campisi, Salvatore Messana e Giovanni Ruvolo.