Bompensiere, riapertura al pubblico villa comunale Saetta-Livatino

BOMPENSIERE – Una bella festa, un’ottima occasione per evidenziare l’importanza delle regole e sull’eredità morale lasciata dai due magistrati vittime della mafia: Saetta-Livatino. Lo ha rimarcato il sindaco di Bompensiere Salvatore Virciglio: “ Ringrazio vivamente tutta la cittadinanza per la partecipazione e tutti i nostri ospiti che con la loro presenza hanno reso davvero speciale una manifestazione che per la nostra comunità aveva un’importante valenza sociale. Sono particolarmente grato a Sua Eccellenza il Vescovo di Caltanissetta per la Sua presenza ed anche al Consigliere della Corte d’Appello di Caltanissetta dott. Giovanbattista Tona. Ringrazio tutte le forze dell’ordine, dell’Arma e della Polizia, in servizio e in congedo, presenti , e la dott.ssa Gabriella Saetta, figlia del giudice ucciso dalla mafia, e il dott. Salvatore Insenga, cugino del beato Rosario Livatino. Ed ancora sono infinitamente contento che anche i miei amici e colleghi Renzo Bufalino, sindaco di Montedoro, e Claudio Cipolla, sindaco di Milena, abbiano preso parte a questa bellissima mattina di democrazia. Non per ultimi in ordine di importanza rendo merito a tutti coloro che insieme a me hanno organizzato l’evento: gli assessori comunali, il Presidente del Consiglio, i consiglieri comunali e le associazioni (Pro loco e Croce Rossa) e il nostro parroco Don Salvatore Pignatone, poichè ognuno con il proprio contributo ha consentito la riuscita dalla manifestazione. Abbiamo fissato un punto di partenza ben chiaro per la crescita morale e sociale della nostra comunità. Questo è stato il pensiero del sindaco Virciglio in occasione della riapertura al pubblico della Villa Saetta- Livatino.