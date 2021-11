I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Licata (AGRIGENTO) hanno arrestato un 44enne disoccupato con l’accusa di evasione. L’uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare dopo una condanna per furto aggravato, è stato sorpreso in strada senza alcuna autorizzazione o valido motivo. Su disposizione della Procura della Repubblica di AGRIGENTO è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.