Vigile del fuoco salva due volte un cane .

A Fine settembre i vigili del fuoco di Des Moines ( IOWA Stati Uniti) intervengono per spegnere un incendio in un edificio. Uno dei soccorritori, Malcolm Cortner, riesce a mettere in salvo George, un grosso mastino di 16 mesi rimasto nell’edificio in fiamme. Il cane aveva respirato molto fumo e i suoi polmoni non erano in buone condizioni. L’Animal Care and Control ha informato il proprietario che il loro cane avrebbe avuto bisogno di «trattamenti potenzialmente costosi» oppure si doveva far ricorso all ‘eutanasia.

I proprietari del cane disperati per aver perso tutto avevano deciso di procedere con l’eutanasia, ma il vigile del fuoco che aveva appena salvato il cucciolo dalle fiamme è intervenuto e ha chiesto di poter diventare il proprietario del cane per provvedere lui stesso economicamente alle cure del cucciolo.

L’Animal Care and Control è stata felicissima della decisione del vigile del fuoco e hanno immediatamente posto la richiesta ai proprietari del cucciolo che sono stati lieti di accettare la proposta.

George è stato curato tempestivamente per le sue lesioni e ora ha un nuovo migliore amico che lo amerà per sempre.