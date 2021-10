Ufficializzate dalla Figc le squadre che partecipano ai campionati di calcio a 11 e a 5 della Provincia di Caltanissetta.

Il comunicato (numero 13 dell’8 ottobre) della FIGC ufficializza le squadre partecipanti al campionato di calcio di Terza Categoria, dei settori giovanili e della serie D di calcio a 5 della provincia di Caltanissetta. Il proficuo ed alacre lavoro della delegazione nissena, guidata da Giorgio Vitale, ha inciso positivamente sulla ripresa dei tornei: una capillare opera di raccolta in tutta la provincia per rimpolpare e riavviare il calcio. Vediamo in dettaglio, campionati e formazioni partecipanti.

Terza Categoria: Atletico Caterinese, Buterese, CL Calcio, Riesi 2002, Serradifalco, Sicilianamente, US Terranova.

Serie D calcio a 5: Atletico Nissa, Caltanissetta Soccer, Don Bosco Mussomeli, Pol. Nuova Pro Nissa, Agrigento Futsal, Gattopardo Palma, Gemini Calcio, New Star.

Serie D femminile futsal, nel girone di Enna, Don Bosco Mussomeli e S. Barbara Sommatino.

Under 19 provinciali: Atletico Nissa, Masterpro Calcio, Nissa FC, Nuova Città di Gela FC, Sancataldese Calcio, Società Calcistica Gela, Armerina, Don Bosco 2000, Enna Calcio SCSD, Leonfortese, Troina

Under 17: Cl Calcio, Don Bosco Mussomeli, Nuova Città di Gela, Nuova Niscemi, Riesi 2002, Serradifalco, Società Calcistica Gela. Under 15: Acor, Accademia Mazzarinese, CL Calcio, Don Bosco Mussomeli, Giovanile Gela, MasterPro Calcio San Cataldo, Nuova Città di Gela, Nuova Niscemi, Riesi 2002, Serradifalco, Società Calcistica Gela, Virtus Gela.

Esordienti: Accademia Mazzarinese, Caltanissetta Soccer, Cl Calcio, Don Bosco Mussomeli, Giovanile Gela, Gloria, MasterPro Calcio, Nuova Niscemi, Real Gela, Real Sommatino, Riesi 2002, Santa Maria, Serradifalco, Snoopy Sporting Club, Sport Club Nissa 1962, Virtus Gela.

Pulcini: Acor, Accademia Mazzarinese, CL Calcio, Cl Calcio B, Don Bosco Mussomeli, Giovanile Gela, Gloria, MasterPro, Polisportiva La Riesina, Real Gela, Real Sommatino, Riesi 2002, Santa Maria, Serradifalco, Sport Club Nissa 1962, Virtus Gela.

Primi Calci: Acor, Accademia Mazzarinese, Cl Calcio, Cl Calcio B, Don Bosco Mussomeli, Giovanile Gela, Gloria, MasterPro, Polisportiva Nissena, Polisportiva La Riesina, Real Gela, Real Sommatino, Riesi 2002, Santa Maria, Serradifalco, Sport Club Nissa 1962, Virtus Gela.

Piccoli Amici: Acor, Accademia Mazzarinese, CL Calcio, Don Bosco Mussomeli, Giovanile Gela, MasterPro, Polisportiva La Riesina, Real Gela, Riesi 2002, Santa Maria, Serradifalco, Sport Club Nissa 1962.