“Truffa del Bancomat” fingendo vendita di apprezzature sportive. Denunciate 4 persone dai Carabinieri.

Quattro persone sono state denunciate da parte dei carabinieri di Sansepolcro perchè avrebbero attuato la cosiddetta “truffa del bancomat”. I militari hanno ricevuto una denuncia da parte di un cittadino che aveva risposto ad un annuncio online per la vendita di materiale sportivo.

L’annuncio era stato postato fingendo di voler vendere attrezzatura sportiva, senza mai metterla a disposizione del compratore. Nel dettaglio, uno dei quattro denunciati era stato contattato dall’ignaro acquirente giungendo ad un accordo, fornendogli tutte le indicazioni per recarsi presso uno sportello bancomat e pilotandolo telefonicamente con tutte le indicazioni per effettuare il pagamento richiesto per concludere quello che l’ignara vittima credeva fosse un affare.

Gli altri tre, invece, erano gli utilizzatori materiali della carta ricaricabile sulla quale venivano accreditati gli importi illecitamente sottratti. Ingenuamente, quindi, la parte offesa eseguiva una ricarica sulla carta di credito per un importo che sfiora i 1.500 euro.

Rassicurato, poi, del buon fine dell’operazione, l’acquirente non si e’ mai visto recapitare quanto acquistato. I truffatori, poi, si rendevano irreperibili disattivando l’utenza telefonica utilizzata nella fase di contrattazione. Con le indagini i carabinieri di Sansepolcro sono riusciti ad accertare l’identità degli autori e li hanno denunciati alla procura di Arezzo.