Sicilia, sequestrata piantagione con 740 alberi marijuana: un arresto

Militari della guardia di finanza del comando provinciale di Catania hanno arrestato Roberto Milici, 50 anni, accusato di essere uno dei due ‘coltivatori’ di 740 piante di marijuana scoperte dai Baschi verdi in una zona impervia nelle campagne di Misterbianco. La piantagione, dotata di un complesso sistema di irrigazione e realizzata su un appezzamento di terreno di oltre mille metri quadrati all’insaputa del proprieta’, estraneo ai fatti, e’ stata sequestrata lo scorso 29 luglio dalle Fiamme gialle.

Lo stesso giorni militari della compagnia Pronto intervento hanno arrestato, in flagranza di reato, Mario Rosario Longo, di 27 anni, mentre un suo complice e’ riuscito a fare perdere le tracce. Indagini della guardia di finanza hanno portato all’individuazione di quest’ultimo, e la Procura di Catania ha chiesto e ottenuto dal Gip per Giuseppe Milici un’ordinanza che dispone per lui gli arresti domiciliari per illecita coltivazione di sostanza stupefacente. Il valore del sequestro e’ stato stimato dagli investigatori in circa un milione e mezzo di euro