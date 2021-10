Scoperte dai carabinieri maxi deposito di marijuana in un ovile. Arrestati due allevatori.

In un ovile, oltre a pecore e utensili per consentirne la mungitura, c’era anche un maxi deposito di marijuana. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Jerzu che hanno arrestato due allevatori, uno di 43 anni di Jerzu e uno di 33 di Tortoli’ in flagranza di reato con l’accusa coltivazione di sostanza stupefacente.

Nell’ovile c’erano 954 piante di “cannabis indica”, tagliate e gia’ predisposte per l’essicazione, nonche’ ventilatori e diverso materiale per l’essicazione degli arbusti. L’operazione e’ avvenuta all’alba. I due, quando si sono accorti di essere circondati, hanno tentato di scappare ma sono arrestati dai militari di Jerzu coaudiuvati dai “Cacciatori di Sardegna” e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Abbasanta. Uno degli arrestati e’ finito in carcere l’altro ai domiciliari.