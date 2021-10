Pediatria, Sima: in pandemia più ansia e difficoltà emotiva per adolescenti

Ansia e disregolazione emotiva, con livelli maggiori tra le ragazze, e difficoltà emotiva più marcate per gli studenti, sia maschi che femmine, della scuola superiore. Sono alcuni degli elementi emersi da una indagine condotta, a livello, dalla Società italiana di medicina dell’adolescenza (Sima) in collaborazione con Child in Mind Lab dell’Università Vita e Salute Milano e presentata in occasione del 19esimo congresso nazionale della società scientifica .

A illustrare i dati più rilevanti e le conclusioni emerse dall’ indagine è stata Gabriella Pozzobon, presidente Sima. “È emersa inoltre un’associazione tra sintomatologia internalizzante e numero di ore passate su video-chat e social network. Viceversa, la scuola, anche in modalità a distanza, ha avuto un effetto stabilizzante emozioni ei comportamenti, indipendentemente dal dalsessoe dall’età. Una proporzione significativa del campione esaminato ha mostrato punteggi di rilevanza clinica o borderline”. In generale, la pediatra ha rilevato come “gli effetti collaterali della pandemia sugli adolescenti si sono risentiti a molteplici livelli: sociale, con l’acuirsi delle disuguaglianze; familiare, con aumento di conflittualità e violenza domestica; scolastico, con gli effetti deleteri per molti della didattica a distanza; sanitario; nutrizionale, con aumento di obesità e disturbo del comportamento alimentare.