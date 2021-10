Parte oggi da Adrano la tre giorni di Giuseppe Conte (M5S) in Sicilia. Venerdì 8 ottobre sarà a San Cataldo.

Parte oggi da Adrano la tre giorni di Giuseppe Conte in Sicilia in vista delle amministrative del 10 e 11 ottobre per supportare i candidati sostenuti dal Movimento 5 stelle.

“Ringraziamo il neo presidente del Movimento 5 Stelle – dice il capogruppo del M5S all’Ars Giovanni Di Caro – per il suo arrivo in Sicilia e per il suo eccezionale e stakanovistico impegno che ha mostrato in questi giorni per essere vicino ai nostri candidati in gran parte del Paese.

Sarà l’occasione per cominciare a fare squadra e per iniziare a parlare di futuro del Movimento. Apprezziamo molto il messaggio di Conte e il suo mettere l’accento su ambiente, ecologia, sisma bonus e sull’attenzione agli ultimi, col reddito di cittadinanza, che va sì rivisto, ma assolutamente mantenuto per garantire il sostentamento a chi non ha nulla o veramente poco. A Conte cominceremo ad illustrare i nostri programmi per resistere all’assalto del centro destra, che non disdegna il ricorso a metodi molto discutibili per raccogliere voti”.

Queste le tappe e le piazze.

Mercoledì 6 Ottobre: Adrano (ore 15, piazza Umberto); Ramacca (ore 17, piazza Umberto); Grammichele (ore 18,30, piazza Carafa); Caltagirone (ore 20, piazza Umberto).

Giovedì 7: Ottobre: Giarre (ore 10,30 piazza San Francesco D’assisi);Misterbianco (ore 12,15, Via Alessandro Volta) ; Lentini (ore 15,30, piazza Umberto I); Pachino (ore 17,30, Piazza Vittorio Emanuele); Vittoria (ore 20, piazza del Popolo).

Venerdì 8 Ottobre: Favara (ore 10, piazza Cavour), Porto Empedocle (ore 11, via Roma), San Cataldo (ore 17,30 piazza Falcone e Borsellino), Alcamo (ore 21 da definire).