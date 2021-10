Montedoro. Affidato in gestione il Centro Sportivo di contrada Piano dei Pozzi.

MONTEDORO. Il Comune ha affidato in gestione il centro sportivo comunale. Si tratta dell’area di contrada Piano dei Pozzi, alla periferia del paese, all’interno della quale sono compresi il campo sportivo comunale, il campo da tennis e il campo sportivo polivalente “Giudice Rosario Livatino”.

Ad aggiudicarsi la gara pubblica è stato Salvatore Diliberto che, con l’unica offerta presentata al Comune, ha proposto la somma di 1800 euro annui per cinque anni. Le strutture si intendono comprese di spogliatoi, servizi igienici, parcheggio. L’affidamento è avvenuto tramite procedura aperta. La gestione prevede un introito diretto a favore di colui che acquisirà il centro sportivo attraverso le tariffe predisposte per l’utenza.

La spesa per le utenze (energia elettrica ed acqua) sarà a totale carico del Comune. La durata della concessione, fissata in 5 anni, è previsto che potrà essere prorogabile per ulteriori 5 anni a seguito di formale richiesta motivata. Al concessionario è previsto che spetteranno tutti gli introiti derivanti dalla gestione del centro sportivo, nel rispetto delle destinazioni d’uso consentite e delle autorizzazioni acquisite.

Sono a carico del gestore gli interventi di manutenzione del complesso sportivo e intera area attinente per tutto l’arco della gestione, esonerando il Comune dai relativi costi di gestione e manutenzione.