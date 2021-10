L’ex premier Giuseppe Conte domani a San Cataldo chiude campagna elettorale al fianco del candidato sindaco Gioacchino Comparato.

SAN CATALDO. Domani venerdì 8 ottobre, alle ore 17:30, l’ex Premier Giuseppe Conte sarà a San Cataldo, in piazza Falcone Borsellino, a sostegno del candidato sindaco Avv. Gioacchino Comparato, sostenuto dalle liste M5s e Pd.

“Ringraziamo il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte – dice il deputato alla Camera Dedalo Pignatone – per il suo arrivo a San Cataldo, a sostegno del nostro progetto di rinascita, dei nostri candidati al consiglio comunale e del nostro candidato sindaco Gioacchino Comparato. Conte è arrivato in Sicilia già ieri, riempiendo le piazze di Adrano, Ramacca, Grammichele e Caltagirone.

Dalla nostra Isola, il presidente Conte sta lanciando un messaggio molto importante, ponendo l’accento su temi quali: tutela dei diritti di chi oggi vive in una condizione di povertà e una fortissima impronta ambientalista che si è espressa con provvedimenti pratici: dalla transizione ecologica con il superbonus, alle comunità energetiche. E poi ancora, una visione dello sviluppo economico legata alla transizione digitale e, comunque, connessa agli interventi di transizione ecologica. Conte sta presentando nelle piazze siciliane un vero manifesto politico, adesso dobbiamo essere noi tutti a fare la nostra parte. Spetta a tutti noi essere MoVimento sul territorio”.