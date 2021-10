“La seconda era spaziale”, il primo romanzo fantascientifico del sancataldese Roberto Tirrito

Ecco il primo romanzo di fantascienza di Roberto Tirrito, grafico 33enne di San Cataldo, che presenta “La seconda era spaziale” edito da bookabook. Il libro è stato lanciato con un crowfunding che ha preso il via giovedì 28 ottobre.

L’autore da sempre appassionato di letteratura, inizia a scrivere durante l’adolescenza e ancor prima sviluppa la sua vena creativa. Oltre a essere autore di racconti e romanzi inediti, studia per tanti anni musica, imparando chitarra e basso. Di pari passo alla scrittura porta avanti la passione per la grafica diventando un designer. Nel tempo libero ama praticare sport ed è allenatore di rugby.

Il romanzo è ambientato in un futuro non ben precisato, rispettando l’alternanza storica fra corsa agli armamenti e corsa allo spazio, ci troveremo finalmente a dover colonizzare prima Marte e il sistema solare. Per non lasciare tutto in balia degli interessi dei singoli stati, nasce l’Assemblea. L’attenzione degli stati membri è rivolta alla spartizione di Marte, avversando così le altre missioni; sul finire di una di queste, Ettore atterra su Encelado e scopre qualcosa che non si è abituati a vedere nei film americani. Nel frattempo, sulla terra, si intrecceranno inevitabilmente le vicende del team di terra che segue la missione con quello che accade all’Assemblea e, malauguratamente per lui, anche quelle di un ignaro data hider che fa di tutto per rimanere nell’ombra.

Perché hai scritto questo libro? “Ho scritto questo libro perché avevo necessità di esprimere un concetto balenato in mente mentre stavo in campagna e ho preso subito degli appunti su un’agendina. Ho disegnato una libellula e un drone. Mi sono chiesto se avessimo, noi esseri umani, sempre imitato la natura o se fosse una qualità intrinseca nell’evoluzione. Siamo portati a emulare ciò che vediamo oppure è un atteggiamento già scritto come il codice genetico?”

