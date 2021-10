Covid in Provincia. Nelle ultime ore solo 7 casi di positività con 15 guariti.

In provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore i casi di positività al Covid che si sono registrati sono stati 7. Di questi, quattro a Gela, due a San Cataldo e uno a Sommatino.

E’ stato invece ricoverato un paziente di Delia, prima in isolamento domiciliare, in malattie infettive al Sant’Elia. I guariti, in totale, sono stati 15 di cui 7 di Gela, 4 di Caltanissetta, uno di Butera, uno di Serradifalco, uno di Sommatino e uno di Mazzarino.

Complessivamente in provincia di Caltanissetta le persone positive al Covid sono 301. Di questi, 26 sono ricoverati in malattie infettive.