Covid in Italia. Risale curva del contagio. Indice di positività all’1,1%. Calano ricoveri e terapie intensive.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati complessivamente 3235 casi di positività al Covid. Si tratta di un dato, quello fornito dal report giornaliero del Ministero della Salute, che appare in crescita rispetto ai 2466 casi del giorno precedente.

Il tasso di positività, nel frattempo, è salito dallo 0,8% all’1,1%. Sono stati complessivamente 301.773 i tamponi processati, circa 21 mila in meno rispetto al giorno precedente. C’è da dire che sono in calo i decessi passati dai 50 di ieri ai 39 odierni. Da quando è scoppiata la pandemia, le persone morte in Italia sono state 131.157.

In calo anche i ricoveri, considerato che le terapie intensive (415) sono diminuite di 18 unità mentre i ricoveri ordinari (2872) sono scesi di ben 96 unità.