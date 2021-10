La Sicilia, secondo i dati della Cgia (Confederazione Generale Italiana Artigianato) è la prima regione italiana No Vax. L’Isola registra il dato del 24,3% della popolazione non vaccinata (625.565 persone) per cui è prima nella classifica delle regioni italiane che faticano a diventare Covid free.

A seguire ci sono la Calabria (23,4%,226.745), la provincia Autonoma di Bolzano (22,7%, 63.570), la Valle d’ Aosta (21%,13.017) e le Marche (20,4%,156.724).