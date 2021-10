Carabinieri salvano due donne rimaste intrappolate in un appartamento in fiamme.

Storia a lieto fine per due donne intrappolate in un appartamento in fiamme. A portarle in salvo una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Ostia. Gli uomini dell’Arma hanno notato un gruppo di persone che chiedeva aiuto e sono così intervenuti senza esitazione, entrando nell’abitazione ormai piena di fumo.

Con grande coraggio e spirito di abnegazione i carabinieri sono stiusciti a mettere in salvo le due donne mentre le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco. Fortunatamente, a parte tanto spavento, le donne non hanno riportato lesioni mentre il resto del condominio è stato fatto evacuare dai militari, che hanno dato assistenza anche ad alcuni condomini disabili.