Caltanissetta. Solidarietà e vicinanza istituzionale da parte di tutti i sindaci della Provincia a Roberto Gambino.

CALTANISSETTA. Iniziativa congiunta di solidarietà da parte dei sindaci dei Comuni della Provincia di Caltanissetta al sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino fatto oggetto di un’aggressione da parte di una persona.

I primi cittadini dei Comuni della Provincia in una nota congiunta hanno sottolineato: ” Apprendiamo con grande sgomento della vile aggressione al nostro collega e Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. A lui esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza istituzionale ed umana. Si tratta di un gesto da condannare in modo netto e categorico e che dà tuttavia il senso della complessità delle dinamiche sociali con cui i Sindaci ogni giorno si confrontano.

I sindaci -prosegue la nota – sono il presidio delle Istituzioni. Ai sindaci sono delegate, ogni giorno di più, nuove e maggiori competenze in un quadro normativo assai complesso e a volte contradditorio e con una esiguità di risorse sempre maggiore. Ci auguriamo che fatti come questo non vengano sottovalutati e che il Parlamento Nazionale e Regionale e i nostri più alti rappresentanti di Governo se ne rendano conto e agiscano conseguenzialmente”.

I Sindaci di Acquaviva, Bompensiere, Butera, Campofranco, Delia, Marianopoli, Gela, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga e Villalba.