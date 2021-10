Caltanissetta. Il Circolo PD “Guido Faletra” avvia raccolta di firme per gli studenti.

CALTANISSETTA. Come anticipato pochi giorni fa, il Circolo PD Guido Faletra intende lavorare al miglioramento delle condizioni di vita e di studio degli studenti e delle studentesse che frequentano i corsi di laurea attivi in città.

A questo fine sono state presentate quattro proposte, che concernono l’apertura di aule studio e spazi di co-working anche in orario serale, il trasporto pubblico gratuito per studenti e studentesse, il riconoscimento del diritto di prender parte al bilancio partecipativo anche chi – pur non essendo residente a Caltanissetta – frequenta i corsi di laurea attivi in città, l’istituzione di un Comitato consultivo che coinvolga le rappresentanze studentesche e la realizzazione di laboratori di ricerca che possano connettere l’Università ed il mondo del lavoro.

Il segretario Carlo Vagginelli ha ricordato che è possibile sostenere queste proposte con la propria firma, per farlo è sufficiente cliccare su questo link: https://forms.gle/7a5AxVuBcE9wB75f9.