Caltanissetta e le sue Strade (in)sicure: viabilità interna ancora inadeguata per imprese e residenti

Continua la richiesta dell’amministrazione comunale e dei cittadini per avere una viabilità adeguata nelle strade provinciali.

Non si tratta della prima segnalazione trasmessa ufficialmente e qualche mese fa, attraverso le nostre pagine, avevamo mostrato le immagini delle strade “rattoppate” dagli stessi residenti con mucchi di paglia. (Leggi: Caltanissetta, strade dissestate e buche coperte di paglia: un indegno ritorno agli anni ’30)

L’invito ad agire, questa volta, è arrivato dal Sindaco Vincenzo Marino e dal vicepresidente del Consiglio Comunale di Mazzarino Lino Ragusa.

“La strada di collegamento tra la SP27 e SS191 presenta ormai da diverso tempo forte criticità costituita dalla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria – ha spiegato il Sindaco in risposta all’interrogazione del consigliere -. Compito che spetta al Libero Consorzio dei Comuni del Nisseno”. Ragione per il quale il primo cittadino è impossibilitato a intervenire.

I tratti interessati riguardano la SS190 fino al Km 39-212.50 e limitazioni coinvolgono anche importanti assi viari interni della Provincia come “Mazzarino –Riesi” (SP27), SP191 con inizio dal bivio Ratumeni.

“Un’arteria stradale, addirittura, si presenta priva di cunette laterali necessarie a garantire un corretto refluo delle acque piovane – ha proseguito il Sindaco -. La strada dunque, è considerata estremamente pericolosa e richiede interventi immediati”.

“L’ente pubblico ha il dovere istituzionale di garantire la sicurezza e la regolarità del flusso viario per i Comuni dell’entro terra della Provincia di Caltanissetta e non solo – ha ribadito Lino Ragusa -. Quel tratto interessato racchiude parte dell’economia del territorio e la sua carente agibilità e le difficoltà operative limitano lo sviluppo economico dell’area. A questo si aggiungono i tanti residenti che hanno nella zona una casa di villeggiatura per trascorrere vacanze o tempo libero”.

Nel 2021, insomma, tra le criticità che un’azienda deve considerare tra i disagi da affrontare, a Caltanissetta resta ancora quella della viabilità su strada.

Il sindaco, accogliendo e condividendo in pieno l’interrogazione ha richiesto di eseguire un sopralluogo da parte di tecnici per stabilire e verificare gli interventi a breve medio termine.

La risposta, però, continua a dover essere di competenza del Commissario del Libero Consorzio Duilio Alongi.