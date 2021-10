Caltanissetta, dati Covid in tempo reale con la “web app” di Open Data Sicilia

Avere i dati Covid aggiornati in tempo (quasi) reale e poterli leggere basandosi sullo storico dei malati, dei guariti e dei deceduti. E’ stata questa la sfida promossa e portata avanti da Open Data Sicilia, una comunità di esperti della quale fa parte anche l’assessore all’innovazione del Comune di Caltanissetta Giuseppe La Mensa. Il progetto, dopo aver preso forma, è stato condiviso con il Comune e l’Asp di Caltanissetta che ne hanno compreso immediatamente le potenzialità mettendo a disposizione i dati necessari da caricare sulla piattaforma.

“Open Data Sicilia – ha spiegato l’assessore – ha realizzato uno strumento che acquisisce i report Comune per Comune diffusi dall’ASP e li trasforma in uno schema grafico intuitivo e accessibile a tutti”. Il sistema è stato testato ed è attivo per tutta la provincia di Caltanissetta ma, adesso, compatibilmente con le informazioni fornite dalle singole ASP, si sta lavorando per estendere la fruibilità nel resto della Sicilia. Al momento sono 32 i Comuni “trasparenti”.

“E’ interessante consultare la web app non soltanto come dato statistico funzionale a ciascun cittadino che desideri una visione immediata delle grandezze da valutare con un colpo d’occhio – ha proseguito l’assessore – ma anche come strumento di analisi della curva epidemiologica, del numero di positivi per percentuale di popolazione, dell’entità delle persone positive, guarite o decedute”.

Accedendo da computer o da smartphone al sito https://informacovid.opendatasicilia.it/d/caltanissetta è possibile scorrere nel menù a tendina e verificare dati storici e attuali distinti per singolo Comune.

L’applicazione è stata realizzata da una sinergia tra diverse personalità autorevoli nel settore informatico. Tra loro, oltre l’assessore La Mensa, anche giovani menti creative come quella di Dennis Angemi, e professionisti affermati come Andrea Borruso, uno dei maggiori esperti di Dati Aperti, Open Data in Italia reduce dall’aver vinto il premio nazionale OpenGov Champion 2021.

“Partecipare a questo progetto è stato eccezionale – ha spiegato Dennis Angemi – . Il vero valore aggiunto è lo stesso gruppo perché lavoriamo in sinergia mettendo a disposizione della comunità i singoli talenti o professionalità. Ne deriva un ambiente ricco di stimoli nel quale i professionisti esperti collaborano con entusiasmo con gli appassionati del settore. Un’esperienza che mi ha fatto crescere umanamente e professionalmente”.

L’importanza di fare rete tra associazioni e istituzioni per colmare il “vuoto informativo” che si crea tra differenti livelli è uno degli obiettivi portati avanti da Andrea Borruso. L’esperto, in linea con la visione di Open Data Sicilia, non perde mai l’occasione di ribadire la necessità di promuovere l’Open Government come best practies di cui beneficia l’intera collettività e, con questa piattaforma Open Data Sicilia, il gruppo di informatici e progettisti ha dato una risposta concreta e chiara.

Nella foto: il gruppo di Open Data Sicilia in un precedente incontro