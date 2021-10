Caltanissetta, A.I.Stom Sicilia: stand informativo a “Il Casale”, domenica 31 ottobre

La Sezione Provinciale Caltanissetta dell’A.I.Stom Sicilia (Associazione Italiana Stomizzati) in occasione della “Giornata Nazionale dello Stomizzato 2021” – organizza uno stand informativo presso il Centro Commerciale “Il Casale” di contrada Bigini a San Cataldo (Caltanissetta) nella giornata di domenica 31 ottobre 2021 – lo Stand sarà aperto dalle ore 09:00 alle ore 20:00

L’evento è promosso dalla Segreteria Nazionale Aistom e lo stand è inserito nel Programma di Informazione della Giornata Nazionale dello Stomizzato che si svolgerà in diverse Città d’Italia tra queste Napoli/Pietrelcina – Chioggia – Reggio Calabria – Caltanissetta – Catania – Ragusa – Siracusa – Padova e Cagliari.

In occasione di questa manifestazione gli operatori Aistom di Caltanissetta incontreranno i Soci, le Persone Stomizzate e i presenti all’interno del Centro Commerciale per promuovere tutte le attività e i servizi che offre l’associazione che ricordiamo fu fondata nel 1973 a Roma su promozione dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano quindi da circa 50 anni, oggi è presente in tutto il Territorio nazionale, decentrata in sedi regionali, una Associazione Nazionale di Volontariato Onlus – di promozione sociale, di assistenza, consulenza legale, assistenza protesica, assistenza psicologica, a tutela dei “Diritti dello Stomizzato e dei Dispositivi Medici”.

L’Associazione Italiana Stomizzati con l’ACRONIMO A.I.Stom Onlus lotta sin dalla nascita, per il riconoscimento dei diritti della persona stomizzata che, ricordiamo è una persona con incontinenza urinaria e/o fecale 24 ore su 24 quindi è portatore di Presidi di continenza, domenica sarà un appuntamento importante all’interno della Giornata Nazionale dello Stomizzato perché le persone interessate potranno incontrare gli Stomaterapisti, gli Operatori Sanitari OSS e le persone stomizzate, con possibilità di scambi di informazione, visione di Presidi e Accessori e inoltre novità tecnologiche.

I responsabili A.I.Stom si prefiggono per il prossimo futuro di poter introdurre e far attuare nella nostra Provincia i Nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) D.P.C.M. 12 gennaio 2017 con i quali si potranno fare prescrivere i nuovi Presidi e Accessori utili alla corretta gestione della stomia, per poter migliorare la Qualità di Vita, e di avere un Ambulatorio Territoriale dedicato per la Cura e la Riabilitazione dello Stomizzato, siamo certi dell’impegno del Management della nostra ASP di Caltanissetta già sensibile all’argomento.