BOMPENSIERE – La seduta dell’ultimo consiglio comunale del 29 settembre scorso nel quale all’unanimità si sono approvati i seguenti punti: – approvazione verbali seduta precedente;

– appello al Presidente e al Governo regionale per ripristinare il contributo regionale per il trasporto degli studenti; – costituzione commissione consiliare per la verifica e la revisione dei regolamenti; – revisione periodica delle società partecipate pubbliche.