Bolivia: guerra tra coltivatori di coca, 67 feriti e 70 arresti

Un conflitto durato quasi due settimane tra coltivatori di coca in Bolivia, per il controllo di un mercato per la commercializzazione della pianta, ha portato al ferimento di 38 civili e 29 agenti di polizia feriti, 70 le persone arrestate, secondo un bilancio dell’Ufficio del difensore civico statale (DP). Secondo i dati inviati all’AFP giovedi’, gli incidenti sono iniziati il 20 settembre.

Il conflitto si e’ svolto intorno al controllo del mercato dell’Associazione dei Produttori di Coca (Adepcoca), nella zona di Villa Fa’tima, a nord della citta’ di La Paz, punto di partenza verso le valli sub-andine di Yungas dove viene raccolta la pianta fin dai tempi pre-Inca. I detenuti sono stati rilasciati e solo gli arrestati rimangono nelle carceri della polizia, in attesa di processi per violenza di strada. L’ufficio di stato ha anche specificato che tra i civili feriti c’erano due giornalisti.

L’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) aveva affermato durante gli incidenti che “l’uso eccessivo e sproporzionato della forza mina la fiducia nelle istituzioni e costituisce una violazione di diritti che devono essere indagati e puniti. non ripetuto”. Ha aggiunto che “le vittime hanno il diritto di essere riparate”.

La violenza di strada e’ terminata lunedi’ scorso, quando un gruppo di coltivatori di coca contrari al governo ha preso il controllo di Adepcoca e ha sfrattato il partito al governo. Una leadership temporanea di mercato ha ora la missione di organizzare elezioni tra circa 40.000 membri affiliati al sindacato cocalero, per nominare i nuovi leader entro 30 giorni.