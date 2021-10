Associazione Amici della Musica “G. Navarra”. Concerto lirico e seminario sul tema “Musica e psicologia nell’attuale emergenza pandemica”.

L’Associazione Amici della Musica “G. Navarra” di Gela, di cui è presidente il prf. Crocifisso Ragona, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo, della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo e del Comune di Gela: Assessorato al Turismo, Sport e Cultura, organizza per domani, domenica 17 ottobre alle ore 18,00 il Seminario “La musica e la Psicologia per il benessere individuale nell’attuale emergenza pandemica”. L’evento è organizzato in collaborazione con Lions Club Gela Ambiente Territorio e Cultura e si svolgerà presso l’AUDITORIUM MURA FEDERICIANE PLESSO SANTA MARIA DI GESU’ DI GELA (Ingresso via Matteotti ,143).

Relatori saranno Alice Rinzivillo Psicologa e Francesco Pio Nuzzo Psicologo. Nel contempo si svolgerà anche il concerto lirico del trio formato da Giuliana Consiglio (soprano), Davide Farruggia (clarinetto) e Gianluca Furnari (pianoforte). Il programma prevede: musiche di Puccini O mio babbino caro da “Gianni Schicchi”, Saint Saens Sonata per clarinetto e pianoforte, Puccini Si mi chiamano Mimì da “La Boheme”, Puccini Vissi d’arte da “Tosca”, Mangani Pagina d’album per clarinetto e pianoforte, Tosti Starlight, Saint Saens Il Cigno da “Il Carnevale degli animali”, Mascagni Ave Maria da “Cavalleria Rusticana”, Mangani Romanza per clarinetto e pianoforte, Arditi Il bacio, Chopin Studio op. 10 n 3 in Mi Maggiore “Tristesse”, Gastaldon Musica Proibita e Lara Granada