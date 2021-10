Anziano scomparso nel Nisseno da tre giorni, ricerche in corso

Da tre giorni si sono perse le tracce a Niscemi, di un pensionato di 86 anni, Giuseppe Alario, scomparso giovedi’ mattina dopo essere uscito da casa per recarsi in un terreno di sua proprieta’ in contrada Bonaffini. I familiari, non vedendolo rientrare per il pranzo, si sono rivolti alla polizia. Oltre 50 uomini tra forze dell’ordine, protezione civile e volontari, con l’impiego anche di quattro droni e cani molecolari, stanno setacciando le campagne del territorio alla ricerca del pensionato.

L’anziano, sarebbe uscito in ciabatte e quindi non puo’ avere fatto molta strada. Al momento della scomparsa – riferisce la prefettura di Caltanissetta – indossava gli occhiali, pantaloni di una tuta blu, un maglione scuro e ciabatte. Con se’ non aveva ne’ documenti, ne’ soldi. L’86enne e’ di corporatura esile, alto un metro e cinquanta, stempiato e brizzolato. A coordinare gli interventi il commissariato dei Niscemi e il comando dei vigili del fuoco. Coloro che sono in possesso di informazioni, possono contattare il 112.