Al Virgilio di Mussomeli, evento “Radici” con professori universitari e studenti delle classi quinte

MUSSOMELI –Domani, appuntamento per l’evento “RADICI, alle ore 9,30 presso l’Auditorium “Lillo Zucchetto” con l’incontro tra professori universitari e gli studenti delle Quinte classi dell’Istituto scolastico “Virgilio”. Sono previsti i saluti del Dirigente scolastico dott. Vincenzo Maggio, del sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania e gli interventi del prof. Marcello Saija, presidente del corso di laurea in Mediazione culturale presso l’università di Agrigento e Direttore della rete dei Musei Siciliani dell’emigrazione e della giornalista e scrittrice Camille Cusumano, autrice del romanzo “The last Cannoli”.