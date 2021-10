Abusi prete Enna: diocesi e parrocchia responsabili civili

La Diocesi di Piazza Armerina e la parrocchia San Giovanni Battista di Enna sono citate come responsabili civili al processo a carico del sacerdote quarantenne Giuseppe Rugolo, accusato di violenza sessuale aggravata su minori. Questa mattina il collegio del tribunale di Enna, presidente Francesco Pitarresi, ha sciolto la riserva sulle richieste dei legali della vittima, di ammettere come responsabili civili la Diocesi e la parrocchia dove il sacerdote operava. Il tribunale ha ammesso alla costituzione di parte civile l’associazione Rete l’Abuso e l’associazione Co.Tu.Le,Vi.

Alla prima udienza tenuta lo scorso 7 ottobre si sono costituti parte civile l’avvocato Eleanna Parasiliti Molica per la vittima degli abusi, minore all’epoca dei fatti, Giovanni di Giovanni, legale della famiglia del giovane. La prossima udienza per l’apertura del dibattimento e’ stata fissata per il 23 dicembre. Rugolo, insegnate di religione, parroco a Enna, alla guida di una parrocchia del centro storico molto frequentata dai fedeli e anima di un’associazione giovanile con oltre 300 adolescenti e giovani attivamente coinvolti nelle varie iniziative da lui organizzate, era stato arrestato il 27 aprile scorso a Ferrara. In quella citta’ Rugolo era stato trasferito da qualche tempo a seguito della segnalazione di abusi fatta da una vittima.