Tre candidati sindaci per il rinnovo del Consiglio comunale di Vallelunga

VALLELUNGA PRATAMENO – Pronti a sfidarsi e a mettersi in discussione. Tre ex nelle liste delle prossime amministrative di Vallelunga Pratameno: l’ex senatore Ognibene, l’ex assessore comunale Ministeri e l’ex sindaco Montesano che si propongono come sindaci della città nelrinnovo dell’amministrazione comunale, indetta dal Commissario straordinario dott. Concettina Nicosia. Una tornata elettorale che fa seguito alla sfiducia al sindaco Tommaso Pelagalli, votata dal consiglio comunale. Campagna elettorale, dunque, dove ognuno degli sfidanti esporrà le ragioni della propria candidatura.