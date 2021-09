Scuola, Il ministro della Pubblica istruzione Patrizio Bianchi: “Banchi a rotelle cartolina del passato”.

I banchi a rotelle in classe “non sono più segno di questo tempo. E’ una cartolina del passato”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a L’Aria che tira su La 7. “I nostri presidi – ha aggiunto – non buttano via niente e i banchi a rotelle li avranno usati; per me è una cartolina del passato. E’ sbagliata l’idea che si potesse usare uno strumento solo per una situazione così complessa. Non boccio i banchi a rotelle ma noi abbiamo fatto altre cose”.

“Abbiamo la grande fortuna di avere il commissario generale Figliuolo grazie al quale abbiamo un numero imponente di vaccinati, ora – ha concluso – si andrà alla fase 2, quella del tracciamento: siamo passati al salivare, con la verifica molecolare. Il salivare aveva un indice alto di falsi positivi invece con i controlli molecolari l’accuratezza arriva al 99,9%”.