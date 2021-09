San Cataldo. Tra poche settimane nella Casa di cura “Regina Pacis” sarà possibile effettuare biopsie mammarie sotto guida Cesm.

SAN CATALDO. Tra poche settimane, dopo una trepidante attesa, sarà possibile effettuare nella Casa di cura “Regina Pacis” a San Cataldo, unica in tutto il Sud Italia, le biopsie mammarie sotto guida CESM.

La CESM (mammografia con mezzo di contrasto) è una metodica di imaging in grado di evidenziare lo stesso tipo di lesioni valutabili solo con Risonanza Magnetica. Finora, queste alterazioni sono state bioptizzabili esclusivamente mediante RM con una procedura lunga da 60 a 90 minuti.

Adesso, finalmente, in soli 15 minuti sarà possibile tipizzare le lesioni non evidenziabili nè all’esame ecografico, nè in mammografia 2D o TOMOSINTESI 3D.