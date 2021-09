Mussomeli, le esequie e il viaggio verso l’ultima dimora del prof. Gioacchino Imbornone

MUSSOMELI – L’anziano prof. Gioacchino Imbornone, 86 anni, sciacchitano, da ieri l’altro, non c’è più, ha concluso i suoi giorni di vita terrena fra le sue mura domestiche, in Via Emilia, 4 e l’affetto dei suoi cari. Mussomelese di adozione, dove si è pienamente integrato, e grande osservatore della realtà circostante, ha sposato la signora Gemma Noto ed ha formato qui a Mussomeli la sua famiglia. Storico insegnante alla “Ragioneria”, oggi “G. B. Hodierna”, ha conosciuto diverse generazioni di studenti a cui ha trasmesso il suo sapere, come anche tanti colleghi con cui si è costantemente relazionato. E’ stato anche personaggio politico che ha militato nelle fila della Democrazia Cristiana. Ha ricoperto cariche pubbliche; infatti, è stato sindaco di Mussomeli, dopo la breve sindacatura dell’onorevole Cardinale e prima della sindacatura del geom. Antonino Scannella, nel periodo dal 1983 al 1987. Nella sua quotidianità, la gentilezza verso tutti ha colorato il suo stile di vita che ha conservato fino all’ultimo. Premuroso verso la tutta la famiglia non ha fatto mancare la sua attenzione ed il suo affetto. Numerosi sono stati i sentimenti di cordoglio per la morte del professore pervenuti alla famiglia. Intanto, quest’oggi pomeriggio, nella parrocchia di Cristo Re, si sono svolte le esequie, celebrate dal parroco don Liborio Franzù. Poi, il viaggio dell’ex sindaco Imbornone verso l’ultima dimora.