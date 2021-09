Mussomeli, cantieri attualmente in corso: L’informativa del sindaco

MUSSOMELI – L’informativa del sindaco Catania rende noto che “A 10 mesi dal nostro secondo insediamento, nel segno della trasparenza, della concretezza e del fare, prosegue la nostra azione amministrativa, in continuità con quanto fatto nei cinque anni precedenti. In sintesi vi illustro i principali cantieri attualmente in corso e un dato di sintesi degli ulteriori progetti già finanziati, in fase di gara o progettazione esecutiva. Adeguamento Cine-teatro Manfredi 237.000,00 euro; riqualificazione dello stallone Piazzetta Monti 429.999,00 euro; realizzazione CCR (Centro comunale di raccolta) 727.000,00 euro; consolidamento costone roccioso Via Annivina 700.000,00 euro; messa in sicurezza e riqualificazione scuola Padre Puglisi 600.000,00 euro; riqualificazione del Collegio di Maria 800.000,00 euro; valutazioni rischio sismico in 5 scuole comunali 143.285,00 euro; realizzazione strada di collegamento di Via Fuori le Mura 890.000,00 euro; sistemazione SP 16 Mussomeli – Acquaviva Platani 1.950.000,00 euro; progetto per la valorizzazione culturale e turistica 3BLABSICILIA 3.996.985,61 euro; progetto installazione WI – FI gratuite nelle piazze 15.000,00 euro. In sintesi sono i principali cantieri attualmente in corso (10 milioni) e un dato di sintesi degli ulteriori progetti già finanziati (30 milioni), in fase di gara o progettazione esecutiva