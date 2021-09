Mussomeli, Assessore Jessica Valenza a Milano per la Festa della Madonna dei Miracoli. Incontra la comunità mussomelese

MUSSOMELI – Festa della Madonna di Miracoli a Milano.Non ci sono più distanze, non ci sono più confini. L’immagine della Madonna dei Miracoli è scolpita nel cuore dei mussomelesi, ovunque essi sparsi nel mondo. Un giorno dell’anno, anche diverso da quell’8 settembre che a Mussomeli non si tocca, è particolarmente festeggiato e dedicato a Lei anche nei lontani paesi dove è inserita la comunità mussomelese con l’immagine mariana che li riunisce, appunto, come Milano, Woking e Buffalo. Una devozione ed un culto mariano sentito che suscita sentimenti di religiosità e, nel nome della Madonna dei Miracoli, sentono il profumo del loro paese di origine. La data scelta quest’anno a Milano, per tali festeggiamenti, è stata quella del 19 settembre, a cui ha partecipato, con volo diretto a Milano, l’assessore comunale di Mussomeli Jessica Valenza, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, portando i saluti dell’intera città. I mussomelesi di Milano le hanno riservato tanta benevola accoglienza, suscitando in lei tanta emotività e tanta gioia. Così ha commentato in una nota il suo breve soggiorno a Milano. “Per me è stata una forte emozione partecipare. Ho portato i saluti del sindaco Catania e di tutta l’amministrazione che ho avuto il piacere di rappresentare. Ringrazio don Antonio, che ha celebrato la messa, e tutta la comunità di Mussomeli che vivono a Milano per l’ invito ma soprattutto per l’accoglienza. Sono stati tutti assai gentili ed affettuosi e sono onorata di averli conosciuti”. “Il mese di settembre – continua la nota dell’assessore Valenza, per noi devoti della Madonna dei Miracoli è un mese intenso, ricco di forti emozioni e grande devozione. Non nascondo che quando sono entrata in chiesa, appena ho visto la statua della nostra Patrona, mi sono emozionata. Purtroppo il periodo che stiamo vivendo ormai da mesi, da anni, non ha permesso di onorare la nostra Patrona, come siamo abituati a fare, ma la nostra devozione è stata forza trainante in questi brutto periodo”. “ Ho pregato la Madonna, conclude Jessica Valenza, affinché possa avvolgere con il suo manto tutti noi, le nostre famiglie, la comunità di Mussomeli e la meravigliosa Comunità di milanesi che ieri mi ha ospitata. È stata un’esperienza che porterò sempre nel cuore. Voglio ringraziare il presidente del comitato Franco Mancuso, persona disponibile e gentile, l’amico Vincenzo Dell’Aira Enzo Tulumello e tutti i presenti che mi hanno accolta con affetto”. Giornate impegnative per gli organizzatori milanesi che si sono prodigati ed hanno curato nei minimi particolari le relative incombenze per la ricorrenza, che costituisce per loro un punto di riferimento ed una occasione di piacevole rimpatriata in terra di adozione. La celebrazione di ieri in onore della Madonna dei Miracoli nella chiesa San Giuseppe della pace, in Via Piero della Francesca, presideduta dal don Antonio Suighi, è stata animata dalla corale parrocchiale con la partecipazione del soprano Irina Ghivier e del fisarmonicista Enzo Di Maria. Sono intervenuti i rappresentanti istituzionali di Milano e di Mussomeli. Le persone che hanno preparato il simulacro per la processione sono: Bonomo Vncenzo, Bonomo Salvatore, La Tona Carlo, Piazza Vincenzo, Giardina Calogero (Calì), Codega Andrea, Spoto Enzo, Mauncuso Franco e Tulumello Enzo. Insomma, una festa tutta paesana nella grande metropoli di Milano.