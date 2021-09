Italia, Covid: da ieri 5.117 nuovi casi, tasso positività all’1,7 per cento

Sono 5.117 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 4.830 di ieri. I decessi sono 67 (ieri 73), per un totale di 130.167 vittime dall’inizio dell’epidemia. I tamponi sono 306.267, con il tasso di positivita’ all’1,7 per cento. I casi totali di positivita’ aumentano cosi’ a 4.623.155. I ricoveri sono pari ad un totale di 4.018 persone. Le terapie intensive sono 530 (10 in meno rispetto a ieri).

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A livello territoriale, la Regione con piu’ casi e’ la Sicilia con 878 nuovi contagi, seguita dal Veneto (617) e dalla Lombardia (573). I guariti sono 7.193 (ieri 8.606), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.376.646. Il numero delle persone attualmente positive e’ di 2.145 unita’ in meno rispetto alla rilevazione precedente, 116.342 in tutto. Di questi, 111.793 sono in isolamento domiciliare.