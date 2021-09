Covid, Italia: oggi 2.985 casi e 65 morti, positività scende a 0,9%

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 2.985, contro i 1.772 di ieri (dato condizionato, come ogni lunedi’, dai pochi tamponi) e soprattutto i 3.377 di martedi’ scorso, a conferma di un trend settimanale in calo di oltre il 15%. I tamponi sono 338.425, 214 mila piu’ di ieri, con il tasso di positivita’ che scende dall’1,4 allo 0,9%, tornato quindi sotto quota 1 per la prima volta dal 13 luglio. I decessi sono 65 (ieri 45) per un totale di 130.807 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 28 in meno (ieri +5) con 19 ingressi del giorno, e scendono a 459, mentre i ricoveri ordinari calano di 69 unita’ (ieri +52), 3.418 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con piu’ casi odierni e’ la Sicilia, con 553 contagi, seguita da Veneto (+376), Lombardia (+345), Lazio (+252) e Campania (+222). I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 4.665.049. Aumentano i guariti, che sono 5.105 (ieri 2.892), per un totale di 4.435.370. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, 2.208 in meno (ieri -1.164), che scendono sotto quota 100 mila per la prima volta dal 4 agosto, e sono 98.872. Di questi, sono in isolamento domiciliare 94.995 pazienti. (