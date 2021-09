Covid: in Sicilia 553 i nuovi positivi, 13 i morti

Sono 553 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 20.357 tamponi processati. L’incidenza sale al 2,7% ieri era al 1,8% L’isola torna al primo posto nei nuovi contagi giornalieri, al secondo posto il Veneto con 376 nuovi casi. Gli attuali positivi sono 16.597 con una diminuzione di 236.

I guariti sono 776 mentre si registrano altre 13 vittime che portano il totale dei decessi a 6.805. Sul fronte ospedaliero sono adesso 596 i ricoverati, 19 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 70, due in meno alle 24 ore precedenti. Sul fronte del contagio nelle province spicca nettamente il dato di Catania che con 306 positivi fa registrare piu’ della meta’ dei nuovi casi. Questi i ‘numeri’ delle altre province: Palermo 11 casi, Messina 100, Siracusa 25, Ragusa 19, Trapani 38, Caltanissetta 5, Agrigento 18, Enna 31.