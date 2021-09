Covid. Fondazione Gimbe: “Migliora situazione epidemiologica, ma oltre 3 milioni di over 50 senza vaccino”.

La situazione epidemiologica migliora, con nuovi contagi e ricoveri in calo, ma ci sono ancora oltre tre milioni di over 50 senza vaccino. Ecco perché appare importante accelerare con la campagna di immunizzazione. Inoltre circa 10 milioni di dosi restano in frigo, segno che una parte di popolazione continua a essere restia nei confronti della somministrazione. E’ questo il quadro della fondazione Gimbe nel suo ultimo monitoraggio sull’andamento dell’epidemia in Italia.

In particolare è emerso che tra l’8 e il 14 settembre tutti i numeri sono in calo. Scendono contagi, decessi e ricoveri. I decessi sono stati in Italia 389 (-6,7%), di cui 52 riferiti a periodi precedenti. In Terapia intensiva c’è un -9 (-1,6%), mentre i ricoverati con sintomi segnano un -142 (-3,3%). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.296 in meno (-8,8%). I nuovi casi sono 33.712 (il 14,7% in meno). I casi attualmente positivi sono 11.447 in meno (-8,6%).

Sulla base del monitoraggio Gimbe, la responsabile di ricerca sui servizi sanitari alla fondazione, Renata Gili, ha rilevato che, dopo circa due mesi di aumento, anche i posti letto occupati da pazienti Covid sono in diminuzione. Inoltre, come ha spiegato Marco Mosti, direttore operativo a Gimbe, scendono gli ingressi giornalieri in terapia intensiva.