Coronavirus, in Sicilia 422 contagi: il maggior numero di nuovi casi

La regione con il maggior numero di nuovi casi da Sars-cov-2, nelle ultime 24 ore, è la Sicilia, con 422 contagi; segue l’Emilia Romagna con 340, il Veneto con 316, la Lombardia con 304. Lo rileva il bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Sotto quota 300, la Campania con 282 nuovi casi positivi, il Lazio con 272, la Toscana con 263. Sopra cento casi il Piemonte con 145, la Puglia con 139, la Calabria con 106. Sotto i cento casi, l’Abruzzo con 95, la Liguria con 89, le Marche con 79.

E ancora a scendere, 56 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, 55 nella provincia autonoma di Bolzano, 46 in Sardegna, 45 in Umbria, 16 nella provincia di Trento, 14 in Basilicata. Sotto quota dieci il Molise con 8 casi e la Valle d’Aosta con 7 casi, il minor numero tra le regioni italiane registrato nelle ultime 24 ore.