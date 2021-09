Campofranco torna Comune “Covid free”. Domani nuova tornata di vaccinazione.

CAMPOFRANCO. Finalmente, con l’ultima negativizzazione Campofranco è tornato comune Covid free. Ad annunciarlo è stato il sindaco Rino Pitanza: “finisce il brutto, bruttissimo periodo che abbiamo attraversato a partire dalla fine di luglio – ha commentato il sindaco – dopo due mesi di presenza del covid-19, dove abbiamo raggiunto numeri da paura con 63 positivi e circa 80 in isolamento e tre ricoverati in ospedale, finalmente oggi possiamo dire con gioia e serenità che Campofranco è “covid free”.

Il sindaco ha poi precisato: “Certo non possiamo dimenticare e non li dimenticheremo, i tre nostri compaesani deceduti che vanno ad aggiungersi ai due della prima ondata. E, ovviamente, il fatto che non abbiamo più positivi, non deve farci abbassare la guardia e fare quello che vogliamo, tanto”. Infine, ha ricordato che domani pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 al palasport Giovanni Paolo II ci sarà ancora una giornata dedicata alla vaccinazione, libera e volontaria ma ormai necessaria. La percentuale di vaccinati sale sempre di più e stiamo raggiungendo numeri molto buoni, ma sempre da migliorare. Ci si può prenotare presso il presidio “ospedaletto” di persona o chiamando il 0934 999437 fino a lunedì alle 13,00. La prenotazione è necessaria sia per chi deve fare la prima dose che la seconda e per poter comunicare all’ASP il numero dei vaccinanti, se prima dose o seconda e la tipologia di vaccino fatta prima. Se a vaccinarsi saranno i minorenni, occorre la presenza di almeno un genitore e le copie del documento di identità e della tessera sanitaria di entrambi i genitori, oltre quelli del minore. La possibilità di vaccinarsi è, ovviamente, data anche ai cittadini di altri paesi e anche chi verrà senza che abbia potuto prenotarsi, potrà comunque usufruire della vaccinazione.