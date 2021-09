Campofranco. Covid. Scende la curva del contagio. Al momento solo 6 positivi.

CAMPOFRANCO. “Scende in maniera veloce la curva delle positività al covid-19 che dal 27 luglio e soprattutto nel mese di Agosto, ha colpito in maniera forte la nostra comunità”. Così il sindaco Rino Pitanza in una nota. “Diverse negativizzazioni e soprattutto nessun caso positivo da circa 10 giorni, portano i numeri vicini allo zero, quel “covid free” che tutti auspichiamo al più presto”. Il primo cittadino ha comunque ricordato che a Campofranco tre persone sono morte per il Covid. Al momento questo è il bilancio in paese:

POSITIVI DOMICILIARI: 6

POSITIVI IN REPARTO: 0

POSITIVI IN TERAPIA: 0

NEGATIVIZZATI: 82

DECEDUTI: 3