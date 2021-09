Campofranco. Al via i lavori per completare la via Umberto.

CAMPOFRANCO. Dopo circa 30 anni di tentativi e impegni vari a completare la via Umberto, finalmente per gli abitanti di quella strada e per gli automobilisti che percorrono la via, i lavori hanno preso il via, curati dall’ufficio tecnico del comune guidato dall’ing. Salvatore Di Giuseppe e con il geom. Franco Adamo a seguirne le varie fasi.

A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino ha spiegato come si è arrivati a questo intervento: “Tutto comincia con un incontro con la Soprintendente di Caltanissetta arch. Vullo, poi i sopralluoghi e gli interventi idrici e fognari dell’azienda Caltaqua e adesso l’intervento che vedrà la via Umberto completata nella sua viabilità”.

Il sindaco ha concluso: “E’ un altro dei numerosi interventi che abbiamo fatto in questi anni (e altri ancora ne faremo) per una viabilità in tutto il paese che necessitava di interventi programmati, urgenti e indifferibili”.