Caltanissetta. Prima riunione operativa del Comitato Consultivo Asp.

CALTANISSETTA. Si è tenuta la prima riunione operativa, del Comitato Consultivo ASP dopo la sua ufficiale neo costituzione. Alla riunione, tenutasi rigorosamente in video conferenza per le difficoltà legati al COVID 19, hanno partecipato 26 componenti appartenenti alle Associazioni che operano nel territorio nisseno e per la Direzione Strategica, il Direttore dell’ASP di Caltanissetta Dott.ssa Marcella Santino, Ia Dott.ssa Monia Granvillano, il Dott. Marcello Palermo, il Dott. Alfonso Cirrone Cipolla e il Dott. Trubia ,rispettivamente responsabili Covid Nord e Sud della Provincia.

Dopo i saluti di rito, il Presidente Salvatore Pelonero ha aperto i lavori proponendo una continuità delle attività portate avanti dal precedente Comitato Consultivo, tramite incontri tematici e la costituzione di un tavolo tecnico con la partecipazione di Asp, CCA e sindaci capofila di distretto, con l’ obbiettivo di creare un Osservatorio Provinciale della Salute . Anche la Dott.ssa Santino si dimostra favorevole alla proposta e assieme al Comitato Consultivo si definiscono le linee guida per gli incontri tematici.

Il primo incontro affronterà il tema COVID-Vaccinazioni e si farà il 6 ottobre alle ore 11,00 in presenza con l’Ufficio di Presidenza del CCA e on-line con le associazioni. Gli altri , una decina in tutto, avranno come oggetto i seguenti temi: Incontro Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta; CED-Piattaforma Informatica; Ospedali Area Nord; Ospedali Area Sud; Territorio; Salute Mentale; Disabilità e riabilitazione.

Le attività sono andate avanti per tutta la mattinata e si sono susseguite proposte operative provenienti dai referenti delle Associazioni e dalla Direzione Sanitaria dell’ASP. La stessa Direzione ha dato ampia dimostrazione di apertura e profondo interesse per le proposte provenienti dal mondo dell’associazionismo.