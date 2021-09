Caltanissetta, Pietrarossa Bellini Music Festival dal 12 al 15 settembre

Dal 3 settembre all’11 Ottobre trenta artisti internazionali impegnati in masterclass dedicate ad ogni famiglia orchestrale e quattordici concerti solistici e cameristici a musicare i luoghi d’arte più affascinanti della provincia di Caltanissetta, quella Sicilia centrale lontana dalle rotte del turismo di massa e sicuramente nuova ad iniziative culturali pensate per la crescita dei giovani e la divulgazione del territorio.

Luoghi di rara bellezza, assai poco conosciuti e decisamente non turistici, il cuore della Sicilia più antica ed inesplorata, finalmente animata da un festival che coniuga l’impegno etico per la crescita dei giovani musicisti – locali ed europei – con la riscoperta culturale del proprio territorio.

Per iniziativa dell’ Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale nissena “Vincenzo Bellini”, 18 prime parti provenienti dalle più illustri orchestre del mondo, come Berliner, Concertgebouw di Amsterdam, Chicago Symphony, Bayerische Rundfunk, Wiener, l’Orchestra Nazionale di Francia, ma anche La Scala e il Regio di Torino, insieme 12 solisti di grande livello, invaderanno pacificamente questi luoghi preziosi per un intenso mese di masterclass e 14 concerti gratuiti, a celebrare in musica la rinascita di un territorio troppo spesso dimenticato dalla narrazione nazionale.

Domenica, 12 Settembre

Recital del Flautista Mario Caroli

Accompagnamento al pianoforte Rosario Randazzo

Teatro Margherita – Caltanissetta ore 19:30

Programma:

Georges Hüe « Fantaisie » per flauto e pianoforte

Maria Eugenia Luc « RED (per flauto in sol. Dedicato a Mario Caroli)

Jules Mouquet « Sonata La flûte de Pan»

Gabriel Fauré « Fantaisie » per flauto e pianoforte

Doina Rotaru « Jyotis » (per flauto solo. Dedicato a Mario Caroli)

Alfredo Casella « Barcarola e Scherzo » per flauto e pianoforte



“Tornare in Sicilia, e a Caltanissetta in particolare, è sempre una gioia immensa. Per me significa ritrovare amici di lunga data, colleghi stimatissimi e lavorare perde magicamente di peso e si trasforma in felicità! Il concerto che concluderà questa nuova esperienza sicula è dunque un omaggio ai miei amici fedeli e amati. Ai miei amici siculi ho aggiunto due amiche compositrici (la rumena Doina Rotaru e l’argentina naturalizzata spagnola Maria Eugenia Luc) che mi hanno onorato dedicandomi due dei frutti della loro splendida creatività” Mario Caroli

Mario Caroli classe 1974, è un flautista italiano. Solista virtuoso, ha un repertorio che comprende i grandi classici della letteratura nonché le pagine più estreme del repertorio contemporaneo. È oggi presente in molte grandi sedi concertistiche e collabora come solista con orchestre, ensemble e direttori prestigiosi.



Rosario Randazzo è un pianista italiano. La sua passione per la musica vocale lo spinge ad occuparsi del canto lirico e, in particolare, dell’accompagnamento pianistico di esso, cui consacra gran parte della sua attività di pianista. Il suo repertorio di pianista accompagnatore comprende centinaia di brani, tra romanze da camera e arie d’opera e diversi interi spartiti.

È titolare della cattedra di Lettura e pratica pianistica presso il Conservatorio di Palermo.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

13 Settembre

Recital del Pianista Michele Campanella

Teatro Margherita – Caltanissetta

15 Settembre

Concerto del “Bellini Low Brass”

con la partecipazione dell’Eufonista

Bastian Baumet

Atrio Biblioteca “L. Scarabelli“ – Caltanissetta

Programma completo con le altre date dal 16 settembre all’11 ottobre in allegato nel comunicato stampa del Festival.

